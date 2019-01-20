«أبوظبي» يتوج بطلاً لكأس جمعية الإمارات للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج فريق أبوظبي بكأس بطولة جمعية الإمارات وبنك أبوظبي التجاري للبولو في نسختها الثانية، التي أقيمت تحت إشراف جمعية الإمارات للبولو، وبمشاركة ستة فرق قادها العديد من أبناء الإمارات إلى جانب عدد من اللاعبين المحترفين الأجانب.

وفاز في المباراة النهائية فريق أبوظبي على نظيره فريق الإمارات الذي تقوده سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في المقابل حل فريق الحبتور ثالثاً عقب فوزه على فريق ديزرت بالم.

وعقب ختام المباراة النهائية، أول من أمس، توج الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة خالد المدفع الفائزين، بحضور مارك بيترز، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري، ومن جمعية الإمارات ناصر الشامسي ونجيب خوري وطارق البواردي.

وحصل فريق أبوظبي على كأس البطولة الى جانب الهدايا القيمة، كما تم تتويج فريق الإمارات الوصيف بالدروع والكؤوس التذكارية، وتم تقديم الهدايا التذكارية لفريق الحبتور الثالث وديزرت بالم الرابع.

وتم تكريم لاعب فريق أبوظبي جي جيراد بكأس أفضل لاعب محترف بتسجيله ستة أهداف، وفارس اليبهوني كلاعب مواطن، وفاز الحصان بريشسن بعمر سبع سنوات من جياد فريق الإمارات كأفضل حصان، وتمتطيه سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كما قدمت الجمعية درعاً تذكارية لخالد المدفع وسط أجواء احتفالية بحضور جماهيري غفير.

ولم يكن الطريق سالكاً لفريق أبوظبي للفوز بكأس المباراة التي شكلت مسك الختام للبطولة في لقاء مثير ومتقلب بأحداثه في ظل انكشاف أوراق الفريقين خلال البطولة، ورغم سعي الفريقين للفوز فقد جاء الشوط الأول حذراً، وشهد إضاعة العديد من الفرص رغم التقدم بنهاية الشوط لمصلحة فريق الإمارات بهدفين مقابل هدف.

وسيطر فريق الإمارات على مجريات الشوط الثاني لعباً ونتيجة بتسجيله هدفين دون رد 4/‏‏1، وغاب فريق الإمارات عن التسجيل في الشوط الثالث نتيجة التسرع وضياع رميتي جزاء منحت فريق أبوظبي تسجيل هدفين، ليصل بالنتيجة إلى 4/‏‏3.

واستمر غياب فريق الإمارات في الشوط الرابع بعكس فريق أبوظبي الذي أحرز هدفين تقدم من خلالهما بالنتيجة إلى 5/‏‏4، واستمر الحال في الشوط الخامس والاخير بالنسبة لفريق الإمارات الذي اضاع العديد من الفرص نتيجة التسرع لتعديل النتيجة، والتي استغلها فريق أبوظبي بالهجوم المرتد محرزاً ثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق الإمارات، ليحصد فريق أبوظبي كأس البطولة بختام المباراة 8/‏‏5.