هلال: الشارقة مستعدة لمباراة السعودية واليابان بدرجة 100%

المصدر: منصور السندي ــ الشارقة

أكد أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، مدير مجموعة الشارقة، عيسى هلال، أنهم في المجموعة رفعوا درجة الاستعداد بنسبة 100%، لاستقبال مباراة المنتخب السعودي مع نظيره اليابان، التي ستقام على استاد نادي الشارقة بعد غد في دور الـ16 لكأس أمم آسيا 2019، مشيراً إلى أنهم يتوقعون حضوراً جماهيرياً كبيراً، خصوصاً من قبل الجمهور السعودي، لاسيما في أعقاب زيادة عدد رحلات الطيران من مطار الشارقة الدولي إلى السعودية ومن السعودية إلى مطار الشارقة الدولي، مشيراً إلى استعدادهم التام لاستقبالهم في مطار الشارقة، وتسخير كل الإمكانات، وتوفير سبل الراحة للجماهير السعودية لحضور المباراة، متوقعاً أن تشهد المباراة أعلى حضور جماهيري، بعدما بلغ أعلى حضور جماهيري ضمن مباريات المجموعة 11 ألفاً و417 مشجعاً، وشهدت مباراتا البحرين والهند وسورية وفلسطين أعلى نسبة حضور في المدرجات.

وقال عيسى هلال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك استعداد كامل في مجموعة الشارقة لاستقبال مباراة السعودية واليابان، التي نتوقع أن تكون الأعلى من حيث نسبة الحضور الجماهيري، ونحن في مجموعة الشارقة هدفنا مواصلة النجاحات الكبيرة التي تحققت في مجموعة الشارقة من الجوانب كافة، التنظيمية والإدارية، وعلى صعيد توفير كل سبل الراحة للجماهير للاستمتاع بالمباراة».

وأضاف «منحنا فريق العمل في مجموعة الشارقة راحة، أمس، على أن يعود الجميع إلى العمل اليوم، بدوام كامل من الساعة الـ10 صباحاً وإلى الـ10 مساء، للتحضير للمباراة المرتقبة».

وشدد مدير مجموعة الشارقة على أن المجموعة تعمل بروح الفريق الواحد لنجاح مهمتها، وعكس الوجه المشرف لدولة الإمارات من خلال النجاح الكبير في تنظيم هذا الحدث.