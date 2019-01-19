برنامج خاص لتجهيز الشهراني وهوساوي والدوسري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وصل المنتخب السعودي، أمس، إلى فندق هيلتون الشارقة، استعداداً لمواجهة اليابان بعد غدٍ، في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019».

ورفض المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، إعفاء لاعبيه من التدريبات أمس، عقب الخسارة من قطر بهدفين دون رد، إذ وضع المدير الفني برنامجاً خاصاً للثلاثي ياسر الشهراني وعمر هوساوي وسالم الدوسري، لتجهيزهم للمباراة المقبلة، بعد أن غاب الشهراني وهوساوي عن لقاء العنابي بداعي الإصابة في حين غاب الدوسري لتراكم البطاقات.

وأكد بيتزي، ضرورة أن يعمل الأخضر على المكاسب التي خرج بها الفريق من مباراة قطر، على الرغم من الخسارة بهدفين، وقال في تصريحات صحافية: «لدينا مكاسب عدة يجب أن نبني عليها في المباراة المقبلة ضد اليابان، وفي مقدمتها القدرات الفردية العالية للاعبين، حتى لو حصل بعض الأخطاء البسيطة سواء في استغلال الفرص أو في خط الدفاع التي بسببها خسر المنتخب السعودي، لأنه بلغة الأرقام كنا الأكثر امتلاكاً للكرة طوال شوطي المباراة والأكثر إضاعة للأهداف».

وأضاف: «المباراة كانت معقدة للمنتخبين، حاولنا فرض أسلوبنا، لكن اللمسات الأخيرة خذلتنا، فشلنا في اختيار الأوقات المناسبة لتسجيل الأهداف، على الرغم من أننا سيطرنا لمدة 30 دقيقة كاملة».

وختم بيتزي «لقد كسبنا في المباراة المهاجم محمد الصيعري، الذي شارك في الشوط الثاني».

- كسبنا المهاجم

محمد الصيعري،

الذي شارك في

الشوط الثاني.