«الدبكة اللبنانية» تزيّن منطقة المشجعين

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

استقبلت منطقة المشجعين في أبوظبي، ضمن البرنامج الثقافي والترفيهي المقرر خلال كأس آسيا، فرقة أصايل، وهي فرقة دبكة لبنانية، تتغنى بالتراث اللبناني، حيث قدمت وصلة من رقصة الدبكة بالزي التقليدي اللبناني القديم.

وقال الراقص حسين الجنجي في تصريحات صحافية: «الدبكة رقصة فولكلورية عربية في لبنان وسورية وفلسطين والأردن، ويرقصها الجميع في لحظات الفرح والسعادة، ومن الرائع أن نشارك هذه الرقصة ضمن فعاليات هذا الحدث الكبير».

وشاركت كذلك المطربة اللبنانية الأصل جسيكا في هذا البرنامج، حيث استمع لها العديد من المشجعين من مختلف الجنسيات، كما استمتعوا بمشاهدة المباريات، حيث تتوافر في منطقة المشجعين عربات الطعام المتنقلة، والمقاعد لمشاهدة المباريات، وأماكن للأطفال، والعديد من مرافق التسلية.

وقالت جسيكا في تصريحات صحافية: «كل ما أريده هو أن يكون الجمهور سعيداً، وأريد أن أنقل هذه السعادة من خلال الموسيقى التي تربيت عليها، وهي موسيقى الزمن الجميل، موسيقى السبعينات والثمانينات، لذلك أنا سعيدة جداً بالغناء هنا والمساعدة».