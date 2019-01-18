ثانية جولات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق في أبوظبي اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وتقام على كاسر الأمواج وكورنيش العاصمة، على مرحلتين مختلفتين. ويتوقع أن يصل عدد المشاركين في الحدث إلى 60 متسابقاً يتوزعون على 10 فئات مختلفة، وبمشاركة 10 جنسيات متوقعة من فرنسا وبريطانيا والنمسا والمجر والدنمارك واليابان والكويت والمغرب ومصر، اضافة الى نجوم الإمارات. وستكون البداية بالفئة الأولى (واقف محترفين جي بي1)، ثم تنطلق بعدها فئة جالس ستوك لمواطني الإمارات فقط، وبعدها فئة (واقف جي بي 2)، وتليها فئة (جالس جي بي 2)، وجميع الفئات الأربع السابقة تم تحديد 15 دقيقة لكل واحدة منها في مضمار المنافسة. وبعد الفئات الأربع المذكورة مسبقاً تنطلق فئة واقف ناشئين، التي ستضم ثلاث فئات مختلفة تقام في السباق نفسه، حيث تم تقسيمها لثلاث مراحل عمرية مختلفة في سباق واحد، حيث يستمر السباق لـ12 دقيقة، وبعد ذلك يأتي موعد انطلاق فئة جالس جي بي 4 التي تم تحديد مدة زمنية وقدرها 15 دقيقة لها، ثم انطلاق فئة جالس محترفين لاحقاً، والمدة الزمنية لها ستكون 20 دقيقة، وسيكون ختام المنافسة مع فئة الحركات الاستعراضية التي تم تحديد ثلاث دقائق لكل منافس من خلالها في مرحلة الاستعراض، بحيث يقدم أفضل ما لديه في هذه الدقائق، وتمنح النقاط في هذه الفئة عبر اللجنة التحكيمية المكونة من قدامى المتسابقين والخبراء في سباقات الدراجات المائية، ومع نهاية هذه المرحلة يتم تتويج الفائزين في السباقات المختلفة عبر الفئات العشر.

- نحو 60 مشاركاً

في البطولة يمثلون

نخبة أبطال الدراجات

المائية، ومن 10

جنسيات مختلفة.