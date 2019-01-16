مدرب الأردن: «النشامى» اكتسبوا خبرة ستظهر أكثر في الدور المقبل

المصدر: أبوظبي - د.ب.أ

أكد مدرب المنتخب الأردني، البلجيكي فيتال بوركلمانز، أن فريقه استفاد كثيراً من المباراة أمام نظيره الفلسطيني، وأن هذا اللقاء سيساعد الفريق في استعداداته للدور الثاني. وتعادل الفريقان سلباً، أمس، في ختام الدور الأول، ليرفع المنتخب الأردني رصيده إلى سبع نقاط، والمنتخب الفلسطيني يرفع رصيده إلى نقطتين.

وعن تقييمه لأداء الأردن، قال المدرب البلجيكي في المؤتمر الصحافي: «المنتخب الفلسطيني كان يحتاج لنقطة، وكان هناك بعض الصعوبات، لكن أشعر بالسعادة لأننا أحرزنا سبع نقاط في هذه المجموعة الصعبة».

وأوضح بوركلمانز: «موسى لاعب جيد، لكن البدلاء جيدون أيضاً، ولدينا 23 لاعباً جاهزون، وعلينا الآن الاستعداد للمباراة القادمة». وعن السبب وراء تغيير طريقة اللعب، قال: «لديَّ ثقة باللاعبين، وقدرتهم على تنفيذ الخطة المطلوبة منهم. فقد قدموا أداء جيداً، ودافعوا وهاجموا جيداً».

وعن عدم الدفع باللاعبين البدلاء رغم تصريحاته قبل المباراة، أشار بوركلمانز: «كمدرب، لابد من البدء بالتشكيلة التي تقنعك. من السيئ تغيير الفريق وعناصره بالكامل، واستبدلنا بعض العناصر الغائبة. والعناصر البديلة قدمت أداء جيداً مع الأساسيين. هذه خياراتي وأشعر بالسعادة لما شاهدته في المباراة».

وعن استعدادات الفريق للدور الثاني، قال: «كل مباراة مميزة، ولا يهم مع من سنلعب. سنتابع المباريات ونستعد بجدية لأي منافس سنواجهه. أتمنى أن نحقق شيئاً في الدور الثاني».

وأوضح: «في المباراة المقبلة، ستكون ثقة اللاعبين أكبر، واستعدادهم وخبرتهم أفضل». وعن القدرات الدفاعية للنشامى، وعدم اهتزاز شباكه في البطولة حتى الآن، أجاب: «البعض تحدث عن عدم جودة دفاعنا، لكنهم لعبوا أمام لاعبين يتميزون بالسرعة، وقدم لاعبو فريقي أداء جيداً، وتميزوا بالتماسك. ما حققناه شيء جيد في الدفاع، والنتائج توحي بهذا».

• البلجيكي فيتال بوركلمانز قال إن لديه 23 لاعباً جاهزون للمباراة المقبلة.