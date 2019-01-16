المصدر: إعداد: أحمد طارق - دبي

علي مبخوت

رغم غياب الدعم لخط هجوم المنتخب الوطني، من جانب لاعبي خط الوسط، والتركيز على الجوانب الدفاعية التي يطلبها المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، ولكن علي مبخوت، واصل سجله التهديفي الرائع، بإحرازه الهدف السابع في تاريخ مشاركاته في كأس آسيا، وبات أكثر لاعب يحرز هذا العدد من الأهداف في آخر نسختين من البطولة.

سكوب

رد مدرب البحرين، التشيكي ميروسلاف سكوب، على المشككين في قدرته على قيادة «الأحمر» في الوصول إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا، خصوصاً بعد الخسارة المفاجئة أمام تايلاند في الجولة الثانية، وقدم منتخب البحرين مباراة هجومية ممتازة أمام الهند، وحقق فوزاً مستحقاً، رغم أنه جاء في الدقيقة الأخيرة عن طريق ركلة جزاء.

كوسيان

سيكون أمام مدرب منتخب اليمن، السلوفاكي كوسيان، فرصة كتابة تاريخ جديد مع اليمن، في حال حقق الفوز على فيتنام في ختام الدور الأول. وقد يصنع اليمن الحدث بأن يتأهل إلى دور الـ16 كأفضل الثوالث، وفي مشاركته الأولى في البطولة القارية.