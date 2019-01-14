الرميثي يكرّم مشجعاً رفع لافتة: «جنسيتي هندي وقلبي إماراتي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، اللواء محمد خلفان الرميثي، المشجع الهندي رزاق أوسان كوناث، الذي رفع خلال مباراة منتخبنا الوطني السابقة أمام المنتخب الهندي لافتة مكتوباً عليها «جنسيتي هندي وقلبي إماراتي».

وأشاد الرميثي أثناء لقائه المشجع الهندي رزاق، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، بروحه الرياضية وتشجيعه الحضاري وحبه الكبير للإمارات، مؤكداً أن تشجيع وحب الجاليات للإمارات في بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، يعكس صورة من مشاهد وطن التسامح، ويدل على مكانة الإمارات في قلوب جميع الجنسيات التي تتعايش على أرض زايد بمحبة وسلام.

وقدم رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» درع مجلس أبوظبي الرياضي للمشجع رزاق، تقديراً وتكريماً لحبه للإمارات، والصورة الحضارية في تشجيعه لمنتخب بلده في البطولة الآسيوية.