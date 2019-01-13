مانشاه وماكونان أبطال دولية الفجيرة للتنس الأرضي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز اللاعب الهندي مانشاه بالمركز الاول لفئة الشباب بينما فازت اللاعبة ليا ماكونان بالمركز الاول لفئة الشابات وذلك في ختام بطولة الفجيرة الدولية للشباب والشابات بالتنس الارضي والتي اقيمت في ملاعب مجمع محمد بن راشد ال مكتوم بنادي الفجيرة للتنس واختتمت يوم امس، وذلك بعد ان فاز اللاعب الهندي مانشاه على اللاعب الفرنسي شمبيونين في المباراة النهائية بشوطين نظيفين وبواقع ( 6-2) و( 6-1)، وفازت السويدية ليا ماكونان على الجورجية تماري بشوطين نظيفين ايضا وبواقع (6-3) و( 6-4) في النهائي النسوي، وفي ختام المنافسات كرم الامين العام لاتحاد الامارات للتنس الارضي ناصر المرزوقي ورئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للتنس عبد الغفور بهروزيان الفائزين الاوائل، وبحضور المدير الفني للاتحاد صلاح البراملي وعضو الاتحاد السابق خالد ال علي، وكان البطولة قد انطلقت مطلع الاسبوع الماضي وشارك بها 128 لاعبا ولاعبة من 30 دولة من مختلف دول العالم ولم يشارك بها اي لاعب اماراتي.