فلسطين تقترب من تأهل تاريخي في كأس آسيا بسبب "النشامى"

المصدر: أحمد طارق-دبي

بات في حكم المؤكد أن يخوض منتخب الأردن مباراته أمام نظيره الفلسطيني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بكأس آسيا 2019، بالصف الثاني، بعدما ضمن «النشامى» صدارة المجموعة بالفوز في أول جولتين على أستراليا وسورية.

وبات منتخب فلسطين أمام فرصة تاريخية للتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، إذ يمتلك «الفدائي» نقطة من التعادل مع سورية، والخسارة أمام أستراليا، ويحتاج إلى الفوز على الأردن للتأهل إلى ثمن النهائي.

وفضل المدير الفني للأردن، البلجيكي فيتال بوركيلمانز، عدم الحديث بشكل مفصل بشأن التغييرات المتوقعة على التشكيلة أمام فلسطين، إلا أن ملامح التدريب أظهرت توجه المدرب البلجيكي لمنح عدد من اللاعبين الاحتياطيين فرصة المشاركة.

وأجرى الفريق الحصة التدريبية، أمس السبت، على ملعب أكاديمية نادي الجزيرة بوجود كل اللاعبين، باستثناء يوسف الرواشدة وسالم العجالين اللذين بقيا في الفندق وخضعا للبرنامج العلاجي الخاص الذي وضعه الجهاز الطبي، فيما كانت الأجواء مريحة في الحصة التدريبية وسط معنويات مرتفعة، حيث ارتكز التدريب على الشقين البدني والفني، لضمان جاهزية المنتخب بصورة كاملة قبل لقاء الثلاثاء.

ويفتقد المنتخب الأردني لخدمات الثلاثي يوسف الرواشدة وسالم العجالين بسبب الإصابة، وإيقاف «الجناح الطائر» موسى التعمري، بعد نيله الإنذار الثاني في اللقاء الأخير أمام سورية، الذي انتهى بفوز المنتخب الأردني بهدفين دون رد.