طرح عملة تذكارية خاصة تخليداً لكأس آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا «الإمارات 2019»، عن إصدار مصرف الإمارات المركزي لعملة تذكارية خاصة من فئة الدرهم للاحتفال ببطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات حالياً.

وسكَّ المصرف المركزي العملة التي تحمل صورة الشعار الرسمي للبطولة، وتعتبر العملة المطروحة الأولى من نوعها منذ 2012، وهو ما يدل على المكانة الكبيرة التي تحظى بها كأس آسيا، انطلاقاً من كونها النسخة الأكبر في تاريخ المسابقة، إذ تشهد مشاركة قياسية تبلغ 24 منتخباً تمثل نخبة المنتخبات الآسيوية، فضلاً عن استضافة الإمارات للحدث بعد نحو 23 عاماً من آخر استضافة لها.

وقال مدير البطولة عارف العواني، في تصريحات صحافية: «يشكل الدرهم رمزاً أصيلاً للإمارات، ويؤكد إصدار عملة تذكارية خاصة بكأس آسيا مدى أهمية هذه البطولة للدولة، ويدل على الأثر البارز الذي ستتركه في المجتمع».

وأضاف العواني: «يتمثل طموحنا في تحقيق أهداف البطولة وترك أثر دائم في المجتمعات الآسيوية، وتقديم نسخة استثنائية تتماشى مع رؤية الإمارات ورسالتها السامية».