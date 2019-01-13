محمود وادي: تأهل فلسطين إلى دور الـ 16 بأيدينا

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال لاعب منتخب فلسطين، محمود وادي، إن «التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا، بأيدي لاعبي (الفدائي)، رغم الخسارة أمام أستراليا بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس»، مؤكداً أن فلسطين ستخوض مباراتها في الجولة الثالثة أمام الأردن بهدف تحقيق الفوز.

وأوضح في تصريحات صحافية، أن «اللاعبين تأثروا بتوقيت الهدفين في الشوط الأول»، لافتاً إلى أن أستراليا من أقوى المنتخبات في البطولة، ومن أبرز المرشحين للفوز باللقب، وخبرة «الكانغارو» حسمت اللقاء.

وأشار وادي إلى أن مواجهة الأردن لن تكون سهلة، بعد فوز «النشامى» في أول مباراتين على أستراليا وسورية، لكنه شدد على أن «الفدائي» سيخوض المباراة بكل قوة، حتى يسعد جمهوره الذي يساند اللاعبين بكل قوة، وتوجه بالاعتذار للجمهور على الخسارة أمام أستراليا، ووعدهم بالظهور بشكل أفضل أمام الأردن.

في جانب آخر، أوضح مدرب المنتخب الأسترالي، غراهام أرنولد أن «الكانغارو» تعلم الدرس جيداً من مباراة الأردن، لافتاً إلى أن الفريق ظهر بشكل مختلف، وأكثر تركيزاً أمام فلسطين، ما أسهم في الفوز الكبير لحامل اللقب بثلاثة أهداف دون رد.

وقال أرنولد في مؤتمر صحافي: «كانت مباراتنا أمام فلسطين بمثابة عودة إلى النتائج الإيجابية وتصحيح الوضع في المجموعة، لم أحصل على الفترة الكافية لتجميع اللاعبين والتحضير في ظروف إيجابية، بسبب ارتباطاتهم مع أنديتهم في الخارج».

وأضاف: «المستوى في تطور والأداء في تحسن، وبمرور الجولات سيكون المنتخب الأسترالي قادراً على استعادة مستواه والظهور بصورة جيدة».