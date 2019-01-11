درويش: هدفا الأبيض في مرمى الهند صحيحان 100%

المصدر: منصور السندي ــــ أبوظبي

أكد الحكم المونديالي السابق في كرة القدم، عيسى درويش أن الحكم المونديالي المكسيكي سيزار راموس قاد مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره المنتخب الهندي، التي أقيمت أمس على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وحصوله على ثلاث نقاط مهمة، دون أي أخطاء تحكيمية مؤثرة على نتيجة المباراة، مشيراً الى أن سيزار استخدم كل خبرته في هذه المباراة وكان حاضراً في كل صغيرة وكبيرة داخل الملعب، مؤكداً أن الهدفين اللذين سجلهما كل من خلفان مبارك (41) وعلي مبخوت (88) صحيحان بنسبة 100%، معتبراً أن خبرة الحكم الطويلة في التعامل مع المباريات المهمة لعبت دوراً كبيراً في نجاح الصافرة على الرغم من حساسية اللقاء، مشيراً الى أن تركيز لاعبي المنتخبين على لعب الكرة سهّل من مهمة حكم اللقاء وساعده كثيراً في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، خصوصاً أنها مباراة مهمة للمنتخبين وحاسمة في تحديد مصير كل منهما في المنافسة.

وقال عيسى درويش لـ«الإمارات اليوم» ليس هناك أي شكوك بشأن صحة هدفي المنتخب في مرمى المنتخب الهندي، لأنهما هدفان ملعوبان، كما أن الحكم المكسيكي سيزار قاد اللقاء بشكل متميز وسيطر تماماً على مجريات الأمور الخاصة بالجوانب التحكيمية، إذ تميز بالتمركز والتحرك الجيد في الملعب وسرعة اتخاذ القرار، إذ يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة المباريات الكبيرة، وقد تواجد أخيراً في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وقفز المنتخب الوطني بهذا الفوز برصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب منتخبات المجموعة الأولى.

وأضاف «المنتخب الهندي لعب المباراة دون أي ضغوط، وهذا الأمر ساعده كثيراً في التركيز في اللعب، وهذا الأمر انعكس بصورة إيجابية على إدارة الحكم للقاء الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، سواء من قبل مشجعي المنتخب الوطني أو الجماهير الهندية».