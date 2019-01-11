الأبيض يتدرب في أبوظبي اليوم ويغادر إلى العين

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مشرف عام المنتخب الدكتور حسن سهيل، أن المنتخب رغم صعوبة مواجهة الهند فإنه حقق الأهم بالفوز وتصدر المجموعة، مشدداً على أن فرحة الفوز يجب ألا تنسي الجميع أهمية المهمة المرتقبة أمام تايلاند، لافتاً الى أن هذه المباراة أظهرت الإمكانات الفنية العالية التي يتميز بها نجوم المنتخب، وأن الكل ينتظر منهم الكثير لمواصلة مشوارهم بقوة في البطولة، مشيراً إلى أن المنتخب سيتدرب صباح اليوم على ملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، وسيتوجه ظهر اليوم نفسه إلى مدينة العين استعداداً لمباراة تايلاند الإثنين المقبل، مشيراً أن المنتخب سيؤدي أول تدريب له في العين غداً. وقال سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «لاعبو المنتخب لم يقصروا وتمكنوا من أداء المهمة بنجاح كبير ونشكرهم على المجهود الذي بذلوه في الملعب».