فوز منتخب قطر على لبنان بهدفين

المصدر: معاذ كمبال – العين

خسر المنتخب اللبناني ضربة البداية في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الإمارات 2019 على يد نظيره القطري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن ختام الجولة المرحلة الأولى من مرحلة المجموعات.

وبات المنتخب اللبناني مطالباً بالقيام بردة فعل في المواجهة الصعبة التي تنتظره أمام نظيره السعودي (متصدر المجموعة) يوم السبت المقبل على استاد آل متكوم بدبي، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز لإنعاش آماله قبل أن يلتقي في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بمنافسه الكوري الشمالي.

وظل «منتخب الأرز» الجانب الأفضل في اللقاء حتى منتصف الشوط الثاني قبل أن تستقبل شباكه هدفاً في الدقيقة 65 بواسطة بسام الراوي من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، ليتراجع أداؤه قليلاً ويعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تكن كافية بالنسبة له للعودة لأجواء اللقاء، لكن منافسهم عاد وسجل الهدف الثاني بواسطة المعز علي في الدقيقة 79.

وكان حكم المباراة، الصيني ماي نيانج، ألغى هدفاً لصالح المنتخب اللبناني في الدقيقة 37 كان قد سجله المدافع علي همام، وذلك بداعي المخالفة التي سبقت تسجيل الهدف، واحتج لاعبو لبنان كثيراً على قرار الحكم الصيني قبل أن يستأنفوا المباراة.