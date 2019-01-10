خميس إسماعيل: تركيزنا على الفوز وليس جمع النقاط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال لاعب وسط المنتخب الوطني، خميس إسماعيل، إن تركيز الفريق الأكبر على تحقيق الفوز بمباراة اليوم أمام الهند، من أجل حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني من المجموعة الأولى، دون النظر إلى عدد النقاط الذي يجب أن يجمعه الفريق في ختام منافسات هذه المجموعة.

وقال «المنتخب الهندي لن يكون سهلاً على الإطلاق، لكننا عازمون على تقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز، وأعتقد أن جماهير الإمارات ليست بحاجة إلى دعوة للحضور، فهى تعي مسؤوليتها الوطنية الكبيرة تجاه الفريق من تلقاء نفسها، ولا أعتقد أن الجماهير رغم غضبهم من الأداء والنتيجة أمام البحرين سيتخلفون عن الحضور، وأعتقد أنهم سيملأون الاستاد عن آخره».