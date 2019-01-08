اللغة الإسبانية الأكثر شيوعاً بين لاعبي فلسطين

المصدر: جوني جبور - الشارقة

تغلب اللغة الإسبانية على لاعبي منتخب فلسطين المشارك حالياً في بطولة آسيا، في ظل اعتماد «الفدائي» على 10 لاعبين نشأوا بعيداً عن فلسطين، وبالذات في أميركا اللاتينية، حيث اللغة الاسبانية هي المسيطرة، ما يضطرّهم للتعويل على الترجمة لدعم تواصلهم مع بقية زملائهم والجهازين الفني والإداري.

وتضم تشكيلة فلسطين اللاعبين إليكسيس نورامبوينا وجوناثان كورنتيلانا اللذين يحملان الجنسية التشيلية، ولا يجيدان العربية أو الإنجليزية، ويعتمدان بشكل كبير على زميلهم ياسر بينتو المعروف بياسر إسلامي، الذي يجيد الإسبانية والانجليزية بطلاقة، وهو محترف في نادي كوكويمبو يونيدو التشيلي، كما يتحدث أيضاً اللغة العربية.

وأكد ياسر إسلامي لـ«الإمارات اليوم»، أن كرة القدم بحد ذاتها لغة عالمية، وقال: «يمكن تعويض نقص عامل اللغة العربية من خلال الاتكال على الترجمة ولغة الإشارة، خصوصاً أن العديد من زملائي لا يجيدون إطلاقاً العربية، والعديد منهم لا يتحدث الإنجليزية، ما يجعل الإسبانية الأكثر شيوعاً بين اللاعبين، وغالبيتهم من تشيلي».

وأضاف: «كون إليكسيس وجوناثان لا يجيدان إطلاقاً اللغتين العربية والإنجليزية، فهذا لا يشكل عائقاً في تأديتهما مهامهما وفي التواصل مع زملائهما أو الجهازين الفني والإداري، خصوصاً أننا جميعاً نتعاون بهدف تقديم الأداء الجيد وتنفيذ ما يطلبه منا الجهاز الفني في المنتخب». من جانبه، قال أليكسيس: «المعسكرات التدريبية كان لها دور كبير في مساعدتنا على فهم بعضنا بعضاً بشكل أكبر، وتخطي عائق اللغة، خصوصاً أن البعض لا يتحدث إلّا الإسبانية، والبعض الآخر يتحدث الإنجليزية بجانب اللغة العربية».

ويتابع «ربّما لا نلعب جميعنا مع بعضنا بعضاً، ولا يعرف بعضنا الآخر بشكل جيد، لكن ما يهم هو المنتخب».