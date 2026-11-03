رحلة حذرة لسان جيرمان.. وقمة بين أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ

يخوض باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل الموسمين الماضيين، رحلة حذرة إلى أرض فياريال الإسباني، اليوم، باحثاً عن تحقيق فوزه الرابع توالياً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعيش فريق المدرب الإسباني، لويس إنريكي، أفضل أيامه قارياً حيث توج باللقب مرتين توالياً، ومحلياً حيث يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن ليل بعد فوزه الساحق، الجمعة الماضية، على مضيفه لوهافر 5-1 بفضل ثلاثية وتمريرتين حاسمتين للمغربي أشرف حكيمي.

وقال إنريكي عن الظهير المغربي: «إنه مهاجم عندما تكون الكرة بحوزتنا، لديه الحرية للقيام بذلك عندما نكون في وضع الاستحواذ، لكنه ملزم بالدفاع عندما لا تكون الكرة بحوزتنا».

وتبرز اليوم مواجهة أتلتيكو مدريد المنافس بقوة، على صدارة الدوري الإسباني، مع الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، بعد فوز سابع توالياً في الليغا مع بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، ولم يخسر بايرن ميونيخ في آخر ثلاث مباريات جمعته بـ«لوس روخيبلانكوس»، وأسفرت أحدث المواجهات بين الفريقين في دور المجموعات لموسم 2020-2021 عن فوز بايرن 4-0 في ميونيخ وتعادل 1-1 في مدريد.

يعاني بايرن من الإصابات، آخرها للدولي المغربي إسماعيل صيباري الذي خضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيمن بعد تعرضه لتمزق في الرباط خلال مواجهة بوروسيا دورتموند (2-2) السبت، ما سيبعده نحو ثلاثة أشهر عن الملاعب بحسب تقارير صحافية، فضلاً عن خسارته جهود المهاجم سيرج غنابري المصاب بفخذه اليسرى. وتتركز الأنظار على الإنجليزي هاري كاين، المتوج أخيراً بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

من جهته، ومنتشياً من فوزه الساحق على ألافيس 6-1 في الدوري الإسباني الذي يتصدره بفارق نقطتين عن أتلتيكو وثلاث عن ريال مدريد الذي هزمه في الكلاسيكو قبل أسبوع، يتواجه برشلونة مع ضيفه أستون فيلا الإنجليزي، أحد خمسة أندية حققت العلامة الكاملة حتى الآن، باحثاً عن تعويض سريع لخسارته الموجعة أمام سان جيرمان 2-4.

وقال فيرمين لوبيس أحد المسجلين في المباراة لشبكة «موفيستار»: «كان أسبوعاً صعباً بالنسبة لنا، ولم يكن هناك مكان أفضل من كامب نو وأمام جماهيرنا للعودة إلى الطريق الصحيح».

وأضاف عن زميليه البرازيلي رافينيا ولامين يامال اللذين تقاسما أربعة أهداف: «لامين ورافينيا يصنعان الفارق، ومعهما سنحقق أشياء كبيرة». وبعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد على أيك أثينا اليوناني، سعياً لفوز رابع توالياً في المسابقة القارية التي يحمل رقمها القياسي (15 لقباً).

وحقق فريق البرتغالي جوزيه مورينيو ستة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، وأصبح يتأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن جاره أتلتيكو مدريد.