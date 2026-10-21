"ذكاء اصطناعي" يتوقع فوز هاري كين بالكرة الذهبية

توقع ذكاء اصطناعي فوز المهاجم الإنجليزي هاري كين بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 لأول مرة في مسيرته، متفوقاً على نجم برشلونة الإسباني لامين يامال، ومهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، وفقاً ما كشفته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعتمد هذه التوقعات على نماذج حسابية تحاكي سيناريوهات متعددة، مع مراعاة مؤشرات تتعلق بمستويات اللاعبين وإنجازاتهم الفردية والجماعية وأداء أنديتهم.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2026 في حفل يقام بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم الإثنين المقبل.