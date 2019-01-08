سباق دبي للدراجات المائية في شاطئ ميركاتو السبت المقبل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الكامل لفعاليات سباق دبي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2019- الذي يقام السبت المقبل في شاطئ ميركاتو في دبي، ضمن أجندة الموسم الرياضي البحري 2018-2019.

وتتنقل منافسات بطولة الإمارات الدولية بين الأندية البحرية في الدولة على مدار سبع جولات مختلفة، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم)، حيث ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ثلاث جولات من بطولة الإمارات للدراجات المائية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2018-2019.

وتستقطب منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية نخبة من أبطال رياضة الدراجات المائية العالميين، الذين ظهروا في كبرى البطولات العالمية التي تقام في أوروبا وآسيا وأميركا.