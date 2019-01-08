نادي الإمارات يتعاقد مع البرازيليين كايو وسيلفا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

تعاقد نادي الإمارات مع اللاعبين البرازيليين كايو فيليب، وماركوس سيلفا، ليكونا بديلين للاعبين، الغيني أبوبكر سيلا، والأسترالي ابيني، في الدور الثاني من بطولة دوري الخليج العربي، وذلك بعد أن فشل اللاعبان في إثبات مستواهما مع الفريق خلال مجريات الدور الأول من البطولة، وسيكون تعاقد الصقور مع اللاعبين لمدة ستة أشهر فقط حتى نهاية الدور الثاني من البطولة.

وكان اللاعب البرازيلي كايو فيليب لاعباً سابقاً في الدوري الإماراتي مع فريق الوصل، ولكن الإصابة حرمته من تكملة المشوار مع الفريق خلال موسم 2013-2014، وتمت إعارته إلى نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، ومن المقرر أن يواصل فريق الإمارات دعمه للفريق من خلال التعاقد مع لاعب آخر سيكون بديلاً للإيفواري بكاري كونيه، إذا نجح مجلس الإدارة في إيجاد لاعب وسط جيد، وذكر الموقع الرسمي للنادي أن التعاقد سيكون ستة أشهر فقط حتى نهاية الدور الثاني من البطولة.