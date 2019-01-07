الهند يباغت «فيلة الحرب».. ويتصدر مجموعة الأبيض

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

حقق المنتخب الهندي المفاجأة وتغلب على تايلاند «فيلة الحرب» 4-1، أمس، على استاد آل نهيان، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الآسيوية الـ17، وتصدر «النمور الزرق» المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متقدماً على المنتخب الوطني والبحرين اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وتذيل المنتخب التايلاندي المجموعة بلا رصيد من النقاط.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف واحد لكلا الفريقين، وبدأ المنتخب الهندي بالتسجيل عن طريق سونيل من ضربة جزاء ارتكبها بونماثان مع كورنيان في الدقيقة 27، وتعادل دانجدا لتايلاند من ضربة حرة نفذها بونماثان في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب الهندي ثلاثة أهداف متتالية عن طريق شيتري في الدقيقة 46 بلعبة رائعة إثر عرضية من أودانتا، وأضاف تابا الهدف الثالث في الدقيقة 68 بهدية علي طبق من ذهب من يوداناتا، واختتم جيلي أهداف الهند الأربعة في الدقيقة 80 بتسديدة رائعة مرت من فوق حارس مرمى تايلاند. جاءت المباراة فقيرة فنياً ووضح تواضع مستوى الفريقين، وتفوق المنتخب الهندي بحماسه ومساندة الجماهير التي بلغ عددها للفريقين 3250 متفرجاً.