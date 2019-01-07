سيف راشد: ألعب في كأس آسيا بـ«نصيحة» إسماعيل مطر

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، سيف راشد، إنه يلعب في بطولة أمم آسيا، المقامة حالياً في ضيافة الإمارات، بنصيحة قائد «الأبيض» إسماعيل مطر، الذي يُطالبه دائماً بالاستمتاع بأجواء البطولة، وعدم الاستسلام للضغوط.

وأضاف راشد لـ«الإمارات اليوم»: «أحرص يومياً على الاجتماع مع إسماعيل مطر للاستماع إلى نصائحه، خصوصاً أنها المشاركة الأولى لي في بطولة دولية كبرى، وهو دائماً ينصحني بأن تأثري بالضغوط لن يجعلني أستمتع بالبطولة، ولن أمتع الجماهير التي تحضر إلى المدرجات أو تشاهد المباريات أمام شاشات التلفزة». وخاض سيف راشد أول مباراة دولية له بقميص الأبيض أمام البحرين، حينما حل بديلاً لخلفان مبارك عند الدقيقة 54 في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وشدد لاعب الشارقة الصاعد على أن التعادل مع الأحمر لن ينال من عزيمة اللاعبين لحجز إحدى تذاكر الترشح للدور الثاني، وتفصيلاً كان هذا نص الحوار مع سيف راشد:

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