درويش: ركلة جزاء الأبيض غير صحيحة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد الحكم المونديالي السابق عيسى درويش لـ«الإمارات اليوم»، أن مباراة المنتخب الوطني مع نظيره المنتخب البحريني في افتتاح كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت أمس على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، صاحبتها أخطاء تحكيمية من قبل الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة (31 عاما)، الذي يعمل مهندسا مدنيا، مشيراً الى أن ركلة الجزاء التي احتسبت لمصلحة المنتخب وسجل منها اللاعب البديل أحمد خليل هدف التعادل للأبيض (87) غير صحيحة، نظراً لأن الحالة لم تكن ترقى إلى لمسة يد من قبل لاعب البحرين محمد مرهون، لافتاً إلى أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعب خط وسط المنتخب خميس إسماعيل (36) لم تكن مستحقة، نظراً لأن خميس لم يرتكب أي مخالفة يستحق عليها العقوبة بالبطاقة الصفراء.