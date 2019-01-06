محمد عبدالرحمن: نعتذر لجمهور الأبيض

المصدر: منصور السندي - دبي

وصف لاعب المنتخب الوطني محمد عبدالرحمن التعادل أمام المنتخب البحريني في افتتاح كأس آسيا، أمس، بالخسارة، مؤكداً أنهم كانوا يطمحون للفوز وحصد النقاط الثلاث، وقدم الاعتذار لجمهور الأبيض كونهم كلاعبين كانوا يسعون لكي يخرج من الملعب فرحاً، خصوصاً أن البطولة تقام على أرضهم ووسط جمهورهم، واعداً بتقديم الأفضل في مباراتي المنتخب أمام الهند وتايلاند في الجولتين المقبلتين، لافتاً الى أنه يتقدم بالشكر للجمهور الإماراتي الذي حضر بكثافة وساند منتخب بلده في المدرجات.

وقال محمد عبدالرحمن في تصريحات صحافية «المنتخب سعى لتحقيق الفوز في المباراة وحصد النقاط كاملة، لأن التعادل لم يكن مرضياً بالنسبة لهم».

ولعب محمد عبدالرحمن بديلاً في الشوط الثاني.