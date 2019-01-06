رئيس الاتحاد السعودي: افتتاح كأس آسيا مبتكر ورائع

المصدر: المكلا - وام

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، أن حفل افتتاح أمم آسيا، الذي جرى على أرض استاد مدينة زايد كان رائعاً ومميزاً. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «شاهدنا حفل افتتاح مبتكراً وخلاباً جمع بين الأصالة الخليجية والعراقة الآسيوية، وهذا ليس غريباً على المسؤولين في الإمارات، الذين اعتدنا منهم كل ما هو مميز وخلاب».

وأضاف: «جميع الوفود وفي مقدمتهم السعودية على قناعة بأن أبوظبي وبقية إمارات الدولة ستقدم لنا بطولة استثنائية سيظل التاريخ يتذكرها بكل فخر واعتزاز».

وأوضح: «منذ أن وطأت أقدامنا أرض زايد الخير، ونحن نجد كل تعاون وترحيب من المنظمين، ولم نشاهد أي سلبية واحدة يمكن رصدها، وهذا يعكس مدى الاحترافية العالية التي تم التحضير لها لإقامة هذا الحدث الكبير الذي يقام للمرة الأولى بوجود 24 منتخباً».

وختم «في تصوري أنه لا توجد دولة في آسيا قادرة على جمع كل هذا العدد الكبير من المنتخبات والضيوف سوى دول معدودة على أصابع اليد الواحدة، وفي مقدمتها الإمارات».

سيد مصطفى ــ أبوظبي