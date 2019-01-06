محمد عبدالله والجنيبي يستعدان لـ «آسيا 2019» بـ 3 ساعات تدريب يومياً

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، ثقتهم الكبيرة بقدرة طاقم التحكيم الإماراتي، المكون من حكمي الساحة الدوليين: محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي، والحكمين المساعدين الموندياليين: محمد أحمد يوسف وحسن المهري، في الظهور بصورة مشرفة في كأس آسيا (الإمارات 2019)، علماً بأن طاقم التحكيم الإماراتي استعد جيداً لهذا الحدث، قبل نحو شهر، من خلال تدريبات على فترتين بمعدل ثلاث ساعات يومياً، تحت إشراف مدرب اللياقة في لجنة الحكام، حسن عبدالله.

وقال محمد عبيد اليماحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «محمد عبدالله حسن، وعمار الجنيبي، يتمتعان بخبرة وتجربة طويلة في قيادة المباريات، لذلك فإنني أتوقع لهما ظهوراً تحكيمياً مميزاً في هذا الحدث، إلى جانب الحكمين المساعدين: حسن المهري ومحمد أحمد يوسف».

وأضاف «الحكم محمد عبدالله حسن اكتسب تجربة كبيرة، من خلال ظهوره، أخيراً، في كأس العالم (روسيا 2018)، وظهر بمستوى تحكيمي مميز».

وقال: «اختيار طاقم التحكيم الإماراتي للوجود في كأس آسيا، جاء بسبب المستوى المتطور، الذي قدمه هؤلاء الحكام في الفترة الماضية».

وظهر محمد عبدالله حسن في مونديال روسيا، وشارك أيضاً في إدارة مباريات بالنسخة الماضية لكأس آسيا 2015، التي أقيمت في أستراليا، فيما تعد هذه المرة الأولى التي سيظهر فيها عمار الجنيبي كحكم ساحة في كأس آسيا، بعدما شارك حكماً رابعاً في النسخة الماضية بأستراليا.