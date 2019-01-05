رسميا.. حكم مونديالي إماراتي يدير مباراة الصين وقيرغيزستان في كأس اسيا

المصدر: منصور السندي-دبي

عينت لجنة الحكام في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم المونديالي محمد عبد الله حسن بمعاونة الحكمين المساعدين محمد أحمد يوسف وحسن المهري وعمار الجنيبي حكما إضافيا بجانب العراقي علي صباح حكما إضافيا ثانيا وذلك لإدارة مباراة منتخبي الصين وقيرغيزستان بعد غد الإثنين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس أمم اسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير الجاري حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

يذكر أن محمد عبد الله حسن كان ضمن الحكام الذين قادوا مباريات كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018.