4 مخالفات تحكيمية للاعبين في البطولة ستواجه بعقوبات مشددة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المحاضر بالاتحاد القاري، الحكم الدولي السابق علي حمد، أنهم في لجنة الحكام بالاتحاد القاري قاموا بتقديم العديد من المحاضرات للاعبي المنتخبات المشاركة في كأس آسيا، ركزت على الجوانب الفنية، وكذلك الاطلاع على القوانين واللوائح الخاصة بالتحكيم، وآخر التعليمات المتعلقة بالقرارات التحكيمية.

وأشار إلى أن هناك أربع مخالفات تحكيمية أثناء المباريات ستواجه بعقوبات تحكيمية مشددة من قبل قضاة الملاعب، وهي إيذاء المنافس، والاعتراض المتكرر على قرارات الحكم، والتحايل، والمسك بشكل عام، ما قد تترتب عليه عقوبة مالية متى ما صاحبته بطاقة بحق اللاعب.

وقال علي حمد لـ«الإمارات اليوم»: «المحاضرات التي قمنا بتقديمها كممثلين للجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي تطرقت للكثير من الجوانب الفنية المهمة، خصوصاً على صعيد آخر التعليمات المتعلقة بالقرارات التحكيمية».

وتفتتح البطولة اليوم بلقاء منتخب الإمارات مع البحرين. وتمنى علي حمد، الذي يعمل أيضاً مقيماً للحكام في الاتحاد الآسيوي، التوفيق لكل الحكام الذين يشاركون في إدارة المباريات، واصفاً إياهم بأنهم الأفضل على مستوى القارة.

ويشارك ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات هذه البطولة كل من حكم الساحة المونديالي محمد عبدالله حسن، وحكم الساحة الدولي عمار الجنيبي، والحكمين الموندياليين المساعدين محمد أحمد يوسف وحسن المهري.

المخالفات الأربع

1- إيذاء اللاعب الخصم.

2- الاعتراض المتكرر على قرارات الحكم.

3- التحايل على الحكم.

4- مسك المنافس بشكل عام.