المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

غرامة

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبلغ 1000 دولار غرامة مالية حال فقدان البطاقة المخصصة للصحافيين والإعلاميين، لتغطية مباريات كأس آسيا التي تنطلق غداً في ضيافة الإمارات، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

خلاف

لاحظ مراقبون غياب عضو بارز في اتحاد لعبة جماعية عن أحداث مهمة نظمها الاتحاد المعني في الفترة الماضية، لخلافات بينه وبين عدد من مسؤولي الاتحاد، معتبرين ذلك مؤشراً إلى اقتراب العضو من تقديم استقالته من منصبه.

موقف

طلب لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي من الجهاز الفني تحديد موقفه من المشاركة في المباريات، أو الموافقة على العروض التي تلقاها للرحيل من النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تعاقد

اقترب نادي الإمارات من إبرام ثلاث صفقات جديدة على مستوى الأجانب، ويتعلق الأمر بالبرازيلي كايو، ومواطنه مركاو سيلفا، والتونسي صابر خليفة، حيث قرر مجلس الإدارة الإبقاء على الفرنسي دياباتي فقط.

النصر

علمت «الإمارات اليوم»، أن فريق النصر يسعى للتعاقد مع مدافع محلي ليلتحق بالفريق بداية من الدور الثاني، لتعويض الغياب الطويل لمحمد عايض بسبب الإصابة، إضافة إلى فشل انتقال لاعب شباب الأهلي محمد مرزوق.

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