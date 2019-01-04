سيطرة شباب الأهلي والعربي على سباق الحمرية للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فاز الدراج عبدالله جاسم من النادي العربي بسباق الحمرية للناشئين للدراجات، الذي أقيم الثلاثاء وامتد على مسافة 15 كم، وحل في المركز الثاني محمد عبدالله درويش من نادي النصر، وجاء ثالثاً محمد المطيوعي من نادي أبوظبي، وشارك في السباق 23 دراجاً من مختلف الأندية. وفي الشباب فاز مونتي سكوت من شباب الأهلي باللقب، وحل وصيفاً زميله في الفريق عمر عبدالرزاق، بينما جاء ثالثاً ألكسندر من فريق النصر. أما على مستوى الكبار فنجح ناصر سيف من شباب الأهلي في الفوز باللقب، بينما حل في المركز الثاني عبدالله عبدالعزيز من الحمرية، وجاء ثالثاً علي عبدالله من نادي النصر.