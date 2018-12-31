الوحدة يجهز الصين لمواجهة قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الصيني مباراة تجريبية مع فريق الوحدة يوم الثاني من يناير المقبل على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، استعداداً لمباراته مع منتخب قيرغيزستان، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الآسيوية الـ17 يوم 7 يناير على استاد خليفة بمدينة العين.

ويلعب المنتخب الصيني في المجموعة الثالثة، التي تضم معه منتخبات كوريا الجنوبية والفلبين وقيرغيزستان.

وكانت بعثة المنتخب الصيني قد وصلت إلى البلاد، أول من أمس، بقيادة المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي، للمشاركة في كأس آسيا 2019، التي تنطلق منافساتها يوم 5 يناير بمشاركة 24 منتخباً، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل. وخسر المنتخب الصيني، ودياً، قبل وصوله إلى الإمارات، أمام العراق بهدفين لهدف، ثم تعادل مع الأردن 1-1.