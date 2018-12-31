محمد خلفان في المنتخب بديلاً لريان يسلم المصاب

المصدر: منصور السندي - دبي

ذكر اتحاد الكرة على موقعه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، قرّر استدعاء لاعب الفجيرة محمد خلفان للمنتخب بديلاً للاعب العين ريان يسلم المصاب، وذلك استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019 التي ستنطلق السبت المقبل.

وكان مدرب المنتخب زاكيروني اختار القائمة النهائية الرسمية للبطولة، التي ضمت 23 لاعباً كان بينهم ريان يسلم قبل أن يتعرض للإصابة، ما دفع زاكيروني لاستدعاء محمد خلفان الذي يعتبر من اللاعبين المميزين في دوري الخليج العربي، ولديه إمكانات ستدعم خطط الجهاز الفني للمنتخب.