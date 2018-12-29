بني ياس يصدم العين ويتأهل لملاقاة الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

حقق فريق بني ياس إنجازاً كبيراً، بتأهله للدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، بعد تغلبه على العين حامل لقبي بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة بهدف واحد دون رد، في المباراة التي جرت أمس على ملعب العين في دور الثمانية للمسابقة.

أحرز حبوش صالح هدف الفوز لبني ياس والمباراة الوحيد في الدقيقة 68، بعد تبادل رائع بالكرة مع الإسباني بيدرو كوندي، الذي مرر الكرة «بالكعب» إلى حبوش، وسددها الأخير زاحفة أرضية داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يلتقي فريق بني ياس مع الوحدة، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، في الثامن من مارس المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وبهذا الفوز الذي حققه بني ياس على العين، يكون «السماوي» قد حقق أول فوز على العين بملعب الأخير في عصر الاحتراف، خلال جميع المسابقات المحلية.

جاءت المباراة جيدة المستوى، وأضاع مهاجم العين ماركوس بيرغ فرصاً مؤكدة عدة للتسجيل، وفي الشوط الثاني تحسن أداء بني ياس الهجومي وكان الأفضل، وشن هجمات خطيرة عدة، إلى أن تمكن حبوش صالح من تسجيل هدف الفوز الثمين، وحاول العين العودة بعد الهدف للمباراة، وأهدر بيرغ غير الموفق فرصتين ثمينتين في الدقائق الأخيرة الأولى، منهما كانت من انفراد صريح بالمرمى، إثر تمريرة رائعة من كايو.