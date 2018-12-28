فوز خورفكان وحتا ومسافي في دوري " الاولى"

المصدر: محمد فاضل - دبي

حقق خورفكان فوزا مهما على ضيفه الحمرية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم، كما وفاز حتا على الذيد بهدفين مقابل لاشيء، وفاز مسافي على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد. وبموجب هذه النتائج تصدر خورفكان ترتيب فرق البطولة برصيد 15 نقطة، يليه حتا والحمرية والعروبة ولكل منهم 13 نقطة.

وشهدت مباراة خورفكان والحمرية تفوقا واضحا لحارس مرمى خورفكان منصور البلوشي والذي تصدى لكرات خطرة عديدة ساهمت بتحقيق الفوز.

سجل هدفي خورفكان اللاعب عادل صقر في الدقيقتين 31، 86، بينما سجل هدف الحمرية المحترف الفرنسي الجنسية، والمغربي الاصل كمال شافني في الدقيقة 46،

بينما سجل هدفي حتا البرازيلي لوان سانتوس في الدقيقة 16، وخالد علي البلوشي في الدقيقة 73، وسجل للعروبة المحترف المغربي ياسين الصالحي في الدقيقة 45+1، بينما سجل لصالح مسافي المحترف الغيني سيمون فيندونو في الدقيقة 45+2، والمحترف

الايفواري بالي جوني في الدقيقة 90+7.