تين كات يبدأ مشواره بفوز خماسي للوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

حسم فريق الوحدة (حامل اللقب)، أولى بطاقات نصف نهائي كأس الخليج العربي أمس، بعد الفوز الكبير 5-صفر على ضيفه فريق الإمارات، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان. ودشن تين كات مشواره التدريبي مع العنابي بقوة، حيث نجح في اختباره الرسمي الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بأربعة أهداف دون رد، بدأها الجناح الشاب يحيى الغساني في الدقيقة 35 بتسديدة مخادعة، ثم أضاف الأرجنتيني سبستيان تيغالي الهدف الثاني في الدقيقة 37 بضربة رأس إثر عرضية متقنة من الكوري شانغ ريم، وتلاه المغربي مراد باتنا بالهدف الثالث في الدقيقة 40 بعد تلقيه عرضية أرضية من تيغالي من الجهة اليسرى، وتلاه حمدان الكمالي بالهدف الرابع في الدقيقة 45 من تسدية قوية رائعة من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني أضاف ليوناردو الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 76، وأضاع تيغالي ضربة جزاء في الدقيقة 89.

واضطر المدير الفني لفريق الإمارات جلال قادري إلى استبدال الحارس علي صقر بسبب الإصابة في الدقيقة 30 ونزل بدلاً منه مروان الخديم الذي استقبلت شباكه الأهداف الخمسة. واستمر العنابي في المحافظة على شباكه نظيفة في البطولة بعد 7 مباريات.