المصدر: الامارات اليوم

تعاقد

اقترب نادٍ في دوري الخليج العربي من تجديد عقد أحد لاعبيه الأجانب للاستمرار مع الفريق في أعقاب ظهوره بمستوى فني مميّز، علماً أن اللاعب المعني تلقّى عروضاً من أندية عدة للاستفادة من خدماته.

جمال

قال مصدر إن لاعب الجزيرة محمد جمال دخل في فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع ناديه اعتباراً من الأول من ديسمبر الجاري، ويحقّ له الدخول في مفاوضات رسمية مع أي نادٍ آخر يرغب في ضمّه دون مساءلة قانونية وفقاً للوائح «فيفا».

مغادرة

يغادر الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء إلى مصر في الخامس من يناير المقبل، لإقامة معسكر تدريبي خارجي يستمر لـ14 يوماً، استعداداً للدور الثاني من دوري الخليج العربي لكرة القدم ومواصلة النتائج التي تقوده للبقاء بين الكبار في الموسم المقبل.

مبادلة

عرض أحد أندية دوري الخليج العربي، رحيل لاعبين مواطنين من صفوفه إلى نادٍ منافس، مقابل التعاقد مع أحد اللاعبين الأجانب لدى الأخير، خصوصاً أنه يعد من أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة.

لاعبون

يدرس الجهاز الفني لنادي الذيد، بقيادة المدرب المواطن محمد الطنيجي، الاستعانة بلاعبين جدد من المقيمين ومواليد الدولة، لتعزيز الفريق الأول الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى.

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