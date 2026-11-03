نيابة عن رئيس الدولة.. أحمد بالهول الفلاسي يحضر افتتاح أولمبياد الشباب في داكار

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، حضر وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، الذي أقيم في استاد عبدالله واد بمدينة ديامنياديو في العاصمة السنغالية داكار.

وأكد أحمد الفلاسي أن مشاركة دولة الإمارات في الدورة تمثل فرصة لإعداد الرياضيين الشباب واكتساب الخبرات من خلال التنافس مع نخبة من المواهب العالمية، إلى جانب تقييم مستوياتهم الفنية والبدنية وتحديد مجالات التطوير استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وقال إن الوزارة تعمل، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الإماراتية والاتحادات الرياضية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، على توسيع قاعدة المواهب الرياضية، وتطوير منظومة اكتشافها ورعايتها وإعدادها منذ المراحل العمرية المبكرة، وتعزيز فرص انتقالها إلى مستويات المنافسة الدولية.

وأضاف أحمد بالهول الفلاسي أن النتائج التي حققها الرياضيون الإماراتيون الشباب في دورة الألعاب الآسيوية بالبحرين العام الماضي عكست الإمكانات التي تمتلكها الرياضة الإماراتية، مؤكداً أهمية البناء على تلك النتائج ومواصلة تطوير قدرات اللاعبين واللاعبات لإعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل القارية والأولمبية.

وتشارك دولة الإمارات في الدورة بوفد يضم 12 لاعباً ولاعبة، بواقع 7 لاعبين و5 لاعبات، يتنافسون في 9 رياضات.