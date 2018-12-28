«الكنغر الأسترالي» يصل للدفاع عن اللقب القاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وصل المنتخب الأسترالي لكرة القدم، أمس، إلى الدولة للدفاع عن لقبه خلال بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، المقررة في الفترة من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبلين.

ويقود المنتخب الأسترالي المدرب جراهام أرنولد، وذلك للمرة الثانية في كأس آسيا، بعد توليه المهمة في المشاركة الأولى في البطولة عام 2007. وأوقعت قرعة كأس آسيا الإمارات 2019 أستراليا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سورية والأردن وفلسطين، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة الأردن في السادس من يناير على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، قبل أن يلاقي المنتخب الفلسطيني على استاد راشد في دبي في 11 يناير، ثم يختتم مرحلة المجموعات في 15 يناير على ملعب خليفة بن زايد بالعين أمام سورية.