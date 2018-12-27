مهرجان ليوا الرياضي ينطلق اليوم بمسابقات الاستعراض الحر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات وتحدّي مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب 2019، التي تستمر حتى الرابع من يناير المقبل، بتنظيم نادي ليوا الرياضي، وتقام الجولة التأهّلية من الاستعراض الحر للسيارات في حلبة الاستعراض الخاصة في تل مرعب وسط توقعات بوصول عدد الحضور والجمهور في اليوم الأول إلى أكثر من 30 ألف متفرج على منافسات الاستعراض الحر للسيارات.

وتنطلق المرحلة الأولى من الاستعراض اليوم، بفئتي الـ«(تي) و(إن)»، حيث ترمز الـ(تي) إلى فئة تويوتا، والـ(إن) إلى فئة نيسان، وبلغ عدد المشاركين في كلا الفئتين حتى الآن أكثر من 50 سيارة ومحترفاً في هذه الرياضة، ومن المقرر أن تقام اليوم المرحلة التأهّلية، حيث يتأهل أصحاب الاستعراض الأفضل إلى المرحلة الثانية والختامية غداً.