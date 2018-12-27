الوحدة في مهمة «إنقاذ الموسم» أمام «الصقور»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يأمل فريق الوحدة عدم الخروج خالي الوفاض هذا الموسم، بعد فقدان بطولة كأس رئيس الدولة، والابتعاد عن المنافسة في بطولة الدوري، وذلك بالتشبث بالمنافسة في كأس الخليج العربي التي يحمل لقبها، وذلك عندما يستضيف فريق الإمارات الساعة 4.55 مساء اليوم، على استاد آل نهيان في ربع النهائي.

والفائز من مباراة اليوم سيلتقي الفائز من مباراة شباب الأهلي والجزيرة، في الدور قبل النهائي، الذي يقام 5 مارس المقبل.

وقدم العنابي مستوى متبايناً هذا الموسم، فبعد البداية القوية وفوزه على العين في السوبر، ثم احتلاله المركز الأول في الدوري حتى الجولة الخامسة، بدأ الفريق تدريجياً في التراجع، ثم كانت الإقالة للمدير الفني السابق الروماني لورنت ريجيكامب، والتعاقد مع الهولندي تين كات، في محاولة لانتشال الفريق من كبوته الحالية، حيث يبدأ تين كات اليوم أول مباراة رسمية له مع الفريق.

ويأمل تين كات قيادة الوحدة إلى منصة التتويج لهذه البطولة، للاحتفاظ بلقبها للعام الثاني على التوالي، وحفظ ماء الوجه أمام جماهيره، التي أغضبها ابتعاده عن المنافسة في الدوري، والخروج المبكر من كأس رئيس الدولة أمام دبا في دور الـ16، بخسارة قاسية قوامها ستة أهداف نظيفة.

في المقابل، تمكن الصقور من التأهل للدور ربع النهائي، باحتلاله المركز الرابع في المجموعة الثانية، ويأمل اليوم تقديم مباراة جيدة وتحقيق المفاجأة.

وأكد تين كات، في المؤتمر الصحافي، أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على فريق الإمارات، وقال «لدينا الكثير لكي نقاتل من أجله ونقدمه في هذه المباراة، فاللاعبون تدربوا جيداً خلال الفترة الماضية، وهم قادرون على رسم البسمة مجدداً على وجوه الجماهير، وأطلب من الجميع التكاتف، فنحن نحتاج لكل العوامل الإيجابية، للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد».

• العنابي يتمسك بكأس الخليج العربي، بعد الخروج المبكر من كأس رئيس الدولة، والابتعاد عن المنافسة في لقب الدوري.