«عقدة الجزيرة» تهدّد شباب الأهلي وأروابارينا في الكأس

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إلى تحقيق فوزه الأول على فريق الجزيرة، عندما يلتقيه اليوم الساعة 7:30 مساء على استاد مكتوم بن راشد في الممزر بدبي، ضمن ربع نهائي كأس الخليج العربي، إذ لم يسبق للمدرب تحقيق أي فوز على الجزيرة، عندما كان مديراً فنياً للوصل في الموسمين الماضيين.

ويعد «فخر أبوظبي» الفريق الوحيد الذي استعصى على أروابارينا، الذي حقق الفوز على جميع الأندية، فقد التقى الوصل مع الجزيرة خمس مرات في آخر موسمين تحت قيادته، وخسر «الإمبراطور» مرتين وتعادل مرتين في الدوري، وانتهت مواجهة وحيدة بينهما في كأس الخليج العربي بالتعادل.

في المقابل، تفوق الجزيرة على شباب الأهلي في الجولة الأولى من الدوري في الموسم الحالي، بخمسة أهداف مقابل أربعة، والمفارقة أن المدرب الهولندي مارسيل كايزر، الذي قاد «فخر أبوظبي» في هذه المباراة رحل لتدريب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بينما تمت إقالة المدرب التشيلي لويس خوسيه سييرا من تدريب شباب الأهلي، وستشهد مباراة اليوم المواجهة الأولى التي تجمع أروابارينا، مع المدرب الهولندي داميان هيرتوغ.

وتأهل شباب الأهلي لدور الثمانية، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ10 نقاط، خلف المتصدر الوحدة برصيد 16 نقطة، بينما صعد الجزيرة إلى ربع النهائي باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلف النصر 15 نقطة، والعين 13 نقطة.

وأكد مدرب شباب الأهلي، أروابارينا، أن فريقه لن تكون لديه أفضلية بسبب خوضه المباراة على ملعبه، وقال: «المواجهة ستكون صعبة، لأنها أمام فريق قوي ومنظم، كما أنها تجمع فريقين كبيرين ينافسان في البطولات والألقاب، وكل منهما يبحث عن الفوز من أجل التأهل لنصف النهائي».

وأوضح في مؤتمر صحافي: «الظروف متشابهة في الفريقين من ناحية الغيابات، لكن شباب الأهلي والجزيرة يملكان مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين القادرين على تعويض غياب الدوليين، ومن جانبنا نعمل على تجهيز اللاعبين الموجودين، وكل اللاعبين موضع ثقتنا، ويجدون منا كل الدعم».

وتابع: «نحتاج للتركيز أكثر في المباراة المقبلة، ومستمرون في العمل على تحسين الأداء، وتفادي السلبيات التي تظهر على الأداء، هناك تفاصيل صغيرة تصنع الفارق، ويجب أن نؤدي بقوة حتى نتمكن من تحقيق الفوز».

وعن مواجهة النصر في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، قال: «ستكون صعبة، لأن منافسنا فريق قوي، لكن هناك فترة توقف طويلة ستمنحنا الفرصة لإقامة معسكر إعدادي، يتم خلاله تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة».

وختم المدرب الأرجنتيني تصريحاته، بقوله: «أتمنى ألا يبدأ الفريق الإجازة مبكراً، وأن يكون تركيزنا على تحقيق الفوز، قبل التفكير في الحصول على فترة الراحة بسبب التوقف».

• أروابارينا التقى سابقاً الجزيرة، حينما كان مدرباً للوصل في خمس مواجهات، خسر مرتين، وتعادل ثلاث مرات.