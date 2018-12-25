قرعة الكأس.. شباب الأهلي يصطدم بالنصر في أقوى المواجهات

المصدر: منصور السندي - دبي

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة التي سحبت أمس بمقر اتحاد الكرة في دبي، الشارقة (بطل الشتاء في الدوري)، بمواجهة فريق الإمارات، فيما يصطدم شباب الأهلي مع النصر في أقوى مواجهات هذا الدور، في حين يلعب الوصل الذي أقصى فريق العين من المسابقة في مواجهة الفجيرة، ويلتقي دبا مع الظفرة، وستقام المباريات على ملاعب محايدة.

وجرت مراسم القرعة في حفل مبسط بحضور رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، وممثلي الأندية الثمانية التي تأهلت لهذه المرحلة من المسابقة، وشارك في المراسم لاعبا المنتخب الوطني السابقين عبدالقادر حسن وإسماعيل راشد.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الكرة المهندس مروان بن غليطة، أن أجواء الإثارة التي خلفتها قرعة دور الثمانية في كأس رئيس الدولة ستسهم في زيادة التشويق، معتبراً أن مواجهة شباب الأهلي مع النصر دليل على الإثارة التي أسفرت عنها القرعة، واصفاً هذه المباراة بأنها نهائي مبكر.

ووعد بن غليطة في تصريحات صحافية الجميع بنهائي مميز للبطولة في نهاية مايو المقبل.

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري، إن الترتيبات الخاصة بتنظيم مباريات الدور ربع النهائي في كأس رئيس الدولة تسير بشكل جيد، مشدداً على أن اتحاد الكرة يعد العدة من الآن لإقامة مباريات الدور المقبل بالصورة التي تليق بالكأس التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة.

ووصف بن هزام نظام البطولة الذي طبق منذ العام الماضي بإجراء القرعة بعد نهاية كل مرحلة من مراحل البطولة بأنه يمنح البطولة إثارة وتشويقاً كبيرين، بحيث تترقب جميع الأندية المتأهلة مَن تقابله في الأدوار المقبلة.

ووصف مشرف فريق شباب الأهلي محمد أحمد حمدون، مواجهة فريقه للنصر في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة؛ بالقوية، مؤكداً أنه رغم ان شباب الأهلي أنهى المرحلة الأولى لدوري الخليج العربي في مركز متقدم مع فرق القمة، فإن وضع الفريق يتطلب مجهوداً أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مسابقة كأس رئيس الدولة تختلف عن الدوري، وأنهم يسعون لتجهيز الفريق بصورة مثالية.

وقال حمدون في تصريحات صحافية عقب مراسم القرعة: «شباب الأهلي لايزال قريباً من المنافسة في الدوري رغم أن هناك خمسة لاعبين من الفريق يتواجدون مع المنتخب الأول، وعناصر أخرى تتواجد مع المنتخب الأولمبي، وهذا الأمر سيؤثر في عملية إعداد الفريق، وهي المشكلة نفسها التي واجهتنا في بداية الموسم، لكن أتمنى التغلب عليها».

من جهته، أكد مدير فريق الشارقة عبدالعزيز محمد، أن فريق الإمارات لا يستهان به، وقدم مستويات فنية جيدة خلال الفترة الماضية، مشدداً على حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري على التحضير الجيد سواء كان لمباراة فريق الإمارات في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، أو مباريات الدور الثاني للدوري.

وأشار عبدالعزيز محمد الى أن الشارقة سيعمل عل استغلال فترة توقف الدوري بسبب انشغال المنتخب في كأس آسيا المقبلة، من أجل تجهيز الفريق بشكل جيد للدور الثاني، والمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققها الفريق في الدور الأول.

أما مشرف فريق الوصل حميد يوسف، فقال إن المنافسة في الدور ربع النهائي للكأس ستكون صعبة على جميع الفريق وليس الوصل وحده، مشيراً الى أن نظام المسابقة يجعل الأمور في غاية الصعوبة، لأنها تحسم خلال الـ90 دقيقة فقط، واصفاً جميع الأندية التي وصلت لهذه المرحلة بالصعبة والقوية والمتميزة، معتبراً أن مباراة فريقه مع الفجيرة تعد تحدياً كبيراً للوصل، خصوصاً أن الفجيرة ظل يقدم عروضاً مميزة في الموسم الحالي.

وشدد حميد يوسف على أن فريقه يطمح إلى تحقيق لقب البطولة هذا العام لتعويض خسارته للنهائي العام السابق.

وأكد مدير فريق دبا، جمعة العبدولي، أن فريقه يطمح للتأهل للمباراة النهائية في هذه البطولة، وأن الجميع سيعمل على تحقيق هذا الهدف.

محمد أحمد حمدون:

«مسابقة الكأس

تختلف عن الدوري،

ونسعى

لتجهيز الفريق

بصورة مثالية».

عبدالعزيز محمد:

«فريق الإمارات

لا يستهان به،

وقدم مستويات

فنية جيدة خلال

الفترة الماضية».

حميد يوسف:

«المنافسة في ربع

نهائي الكأس صعبة

على جميع الفريق

وليس الوصل

وحده».

جمعة العبدولي:

«دبا يطمح للتأهل

للمباراة النهائية في

هذه البطولة،

والجميع سيعمل على

تحقيق هذا الهدف».