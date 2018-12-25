العطاس لن يسافر إلى الخارج للعلاج

المصدر: إبراهيم الديب ــــ أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، أن الجهاز الطبي للفريق سيعلن يوم الخميس المقبل ما إذا كان الظهير الأيمن للفريق محمد العطاس سيحتاج إلى عملية جراحية أم لا، بعد الإصابة التي تعرض لها بكسر في «عظمة الترقوة».

وأثبتت الفحوص الطبية التي أجريت على اللاعب محمد العطاس إصابته بكسر في «عظمة الترقوة» خلال مباراة فريقه الأخيرة مع الظفرة في بطولة كأس الخليج العربي، سيغيب على أثرها 6 أسابيع للعلاج وفقا لما أعلنته شركة كرة القدم عبر الموقع الرسمي للنادي.

وسيخضع اللاعب إلى فحوص طبية أخرى يوم الخميس المقبل بإحدى مستشفيات العاصمة أبوظبي لتحديد إمكانية العلاج دون تدخل جراحي أو إجراء عملية جراحية، في الوقت الذي تأكد فيه عدم حاجة اللاعب للسفر إلى الخارج للعلاج بعد التقرير الطبي الذي تم إعداده بعد تشخيص الإصابة.