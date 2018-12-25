الشارقة يفاوض سواريز لتجديد عقده

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد عضو شركة كرة القدم بنادي الشارقة مدير شؤون الاحتراف، أحمد مبارك الجنيبي، أن موضوع تجديد عقد مهاجم الفريق البرازيلي ويلتون سواريز في طور المفاوضات، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من اللاعبين للاستمرار مع الشارقة في ظل الأجواء الإيجابية التي وجدها في النادي، ومكنته من التألق والظهور بمستوى لافت للأنظار، مشدداً على أنه لم يتم تحديد أي رقم أو مبالغ مع وكيل أعمال اللاعب، معتبراً أن الأمور المالية الخاصة بتجديد عقد اللاعب ستكون في حدود المعقول وبناء على معايير محددة وفقاً لميزانية محددة تم رصدها من قبل مجلس إدارة النادي في ما يتعلق بعملية التعاقدات مع كل اللاعبين.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «جلسنا مع وكيل أعمال اللاعب ويلتون بشأن تحديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي، والأمور لاتزال في طور المفاوضات». وأضاف «سواريز يعد أحد اللاعبين الذين صنعوا الفارق في صفوف الفريق، ولدينا رغبة كبيرة في تجديد عقده واستمراره مع الفريق، ونأمل أن تكلل المفاوضات بالنجاح».

وكان نادي الشارقة تعاقد مع سواريز في 2017 قادماً من نادي قيصري سبور التركي.