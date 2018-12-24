شباب الأهلي يصطدم بالنصر في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: منصور السندي-دبي

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة التي سحبت اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة في دبي ، الشارقة حامل لقب بطل الشتاء في الدوري في مواجهة فريق الإمارات، فيما سيصطدم شباب الأهلي مع النصر في اقوى المواجهات في هذا الدور ، في حين يلعب الوصل الذي اقصى فريق العين عن المسابقة في مواجهة الفجيرة ويلتقي دبا الذي تمكن من إقصاء الوحدة من المنافسة مع الظفرة، علما بانه تم قبل إجراء مراسم القرعة توزيع الفرق الثمانية المتأهلة على جدول المباريات وستلعب مباريات الدور المقبل على ملاعب محايدة وفقا لما نصت عليه لائحة البطولة في هذا الخصوص.

وجرت مراسم القرعة في حفل مبسط بحضور رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة وممثلي الأندية الثمانية التي تأهلت لهذه المرحلة من المسابقة.