شيوتاني: سعيد بالمركز السادس في قائمة «هدافي العالم»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعرب مدافع فريق العين الياباني توكاسا شيوتاني، عن سعادته بعد تقدمه في قائمة هدافي كأس العالم للأندية لكرة القدم واحتلاله المركز السادس، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتوقع أن يسجل في مرمى ريال مدريد الإسباني في المباراة النهاية التي جمعت الفريقين أول من أمس، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي شهدت فوز «الميرينغي» 4-1.

وقال شيوتاني لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بتسجيل هدفي الرابع في تاريخ مشاركاتي، لكني في الوقت نفسه حزين لأن الهدف الذي سجلته في شباك الريال لم يساعد العين في العودة للمباراة لكونه جاء متأخراً».

وأضاف «فخورون بالطبع للتأهل للمباراة النهائية ومواجهة فريق قوي بحجم الريال، الذي قدمنا أمامه مباراة قوية على الرغم من تأثرنا بالإرهاق لتوالي المباريات».

وكان شيوتاني سجل هدفه الرابع في مونديال الأندية بواقع هدف في شباك ريال مدريد ومثله في لقاء تيم ويلنغتون النيوزيلندي في الجولة الافتتاحية، بينما سجل هدفيه الآخرين في نسخة 2015 التي استضافتها بلاده حينما زار شباك مرمى فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية، وهي المباراة التي فاز فيها هيروشيما بهدفين نظيفين، وتكررت أهداف شيوتاني بالهدف الثاني في مرمى مازيمبي الكونغولي في المباراة الثانية التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة.

وقال لاعب فريق العين، إنه يأمل في البقاء لأطول فترة ممكنة في صفوف «الزعيم»، وقال: «أنا سعيد جداً بوجودي في فريق كبير بحجم العين، في كل يوم تزداد قدراتي في كرة القدم لأنني استفيد من المدرب زوران ماميتش وزملائي اللاعبين. لايزال في عقدي سنة أخرى، أرغب بكل صدق في البقاء بصفوف العين ولأطول فترة ممكنة».

وفيما إذا كان تألقه مع فريق العين في كأس العالم للأندية يمكن أن يمنحه فرصة الالتحاق بمنتخب بلاده المشارك في كأس آسيا 2019 في الإمارات، أجاب شيوتاني: «لا أعتقد ذلك، ولكن أتمنى أن أحصل على مثل هذه الفرصة بكل تأكيد، أنا أدرك أن فرصتي ضيقة للرجوع لقائمة المنتخب، ولكن بالطبع سأكون سعيداً للغاية في حال تحقق ذلك».

يذكر أن شيوتاني أصبح أيضاً خامس لاعب في العالم يسجل بمونديال الأندية مع فريقين مختلفين لينضم بذلك إلى قائمة مصغرة من اللاعبين، يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل لـ«ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي»، والبرازيلي رونالدينيو «برشلونة الإسباني، وأتلتيكو مينيرو البرازيلي»، والترينيدادي دوايت يورك «مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسيدني الأسترالي»، والأرجنتيني نيري كاردوسو «بوكا جونيورز الأرجنتيني، ومونتيري المكسيكي».

- شيوتاني خامس لاعب في العالم يسجل بمونديال الأندية مع فريقين مختلفين.