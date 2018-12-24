خلفان يدخل فترة الـ 6 أشهر مع الجزيرة أول يناير

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مصدر مقرّب من لاعب وسط فريق الجزيرة، خلفان مبارك، إن اللاعب الدولي سيدخل فترة الستة أشهر في عقده مع ناديه يوم الأول من يناير المقبل، والتي يحق خلالها لأندية أخرى إجراء مفاوضات معه، للانتقال إليها في حال عدم استمراره مع ناديه.

وينتهي عقد خلفان مبارك، (23 عاماً)، مع نادي الجزيرة يوم 30 يونيو المقبل، ومن حق اللاعب وأندية أخرى الدخول في مفاوضات رسمية اعتباراً من يوم الأول من يناير، للانتقال إليها أو التفاوض بشأن العروض التي تصله في هذه الفترة.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «تجري في الوقت الحالي مفاوضات بين اللاعب ونادي الجزيرة، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، ومن المنتظر أن تحسم هذه المفاوضات خلال أيام، في الوقت الذي تلقى فيه اللاعب عروضاً عدة من أندية أخرى في أبوظبي ودبي للانتقال إليها، ولكن سيتم النظر فيها ما لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع الجزيرة لتجديد عقده، خاصة أن اللاعب قد أبلغ إدارة ناديه بأن الأولوية في التجديد لنادي الجزيرة».

ويوجد خلفان مبارك حالياً في معسكر المنتخب الوطني بدبي، الذي يستعد لنهائيات بطولة الأمم الآسيوية الـ17 التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخباً.