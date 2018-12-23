إسماعيل مطر ومحمد عبد الرحمن يشاركان في القائمة الرسمية لكأس اسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني ،اليوم الأحد 23 لاعبا في القائمة النهائية الرسمية التي سيشارك بها المنتخب في كأس اسيا 2019 المقررة في الإمارات الشهر المقبل، وشهدت القائمة عودة لاعبي العين محمد عبد الرحمن وريان يسلم وإسماعيل أحمد ومحمد أحمد الى صفوف المنتخب مجددا بعدما غابوا عنه في الفترة الماضية وذلك أثر تألقهم مع العين في كأس العالم للأندية التي اسدل الستار عليها السبت الماضي في أبوظبي وحصد العين خلالها لقب الوصيف بعد خسارته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد الذي فاز باللقب.

ويعد قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر العائد الأبرز الى تشكيلة المنتخب بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها أخيرا في الفك الأيمن وذلك خلال مباراة الوحدة أمام الشارقة في الجولة 12 لدوري الخليج العربي وخضع على أثرها لعملية جراحية، فيما عاد الى القائمة أيضا كل من الحارس خالد عيسى وعامر عبد الرحمن وبندر الاحبابي بعد فراغهم من المشاركة مع العين في مونديال الأندية.

وسيستأنف المنتخب تدريباته مجددا غدا الإثنين على ملعب ند الشبا في دبي بعد راحة قصيرة لمدة 48 ساعة منحها الجهاز الفني للاعبين، ويشمل برنامج الإعداد الى جانب التدريبات اليومية، محاضرات نظرية ولقاءات فردية وجماعية مع اللاعبين لشرح الأمور الفنية.

وضمت القائمة الجديدة اللاعبين وضمت القائمة اللاعبين: علي خصيف وفارس جمعة ، علي مبخوت ، خلفان مبارك ، وخليفة الحمادي ( الجزيرة ) ، وليد عباس ، ماجد حسن ، أحمد خليل ، إسماعيل الحمادي ( شباب الأهلي ) ،خليفة مبارك غانم ، محمود خميس ، ( النصر ) خميس إسماعيل ، علي سالمين ( الوصل ) سيف راشد، ( الشارقة ) محمد حسن الشامسي، إسماعيل مطر ( الوحدة ) خالد عيسى و إسماعيل أحمد ومحمد وأحمد وريان يسلم وعامر عبد الرحمن وبندر الاحبابي ومحمد عبد الرحمن " العين"