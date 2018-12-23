جماهير الزعيم تزيّن مدرجات نهائي المونديال

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

خصصت اللجنة المنظمة لمونديال كأس العالم لكرة القدم منصة في استاد مدينة زايد الرياضية لأصحاب الهمم، مجهزة بكل وسائل الدعم الطبي، من أجل راحتهم، ومنحهم فرصة متابعة المباراة النهائية، التي جمعت العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني، أمس، وانتهت بفوز ريال مدريد 4-1، وجلسوا في منطقة قريبة من الملعب، بعكس المباريات في السنوات الماضية، حينما كان يتم تخصيص مكان لهم بالقرب من مقاعد البدلاء، بينما خصصت سيارة إسعاف في حالة استعداد تام لخدمتهم، كما شهدت المدرجات حضور أعداد كبيرة من جماهير الأندية المحلية، التي ارتدت قمصان شباب الأهلي والوحدة، والتي شجعت العين بحماسة طوال المباراة.

وكانت عملية دخول الجماهير إلى استاد مدينة زايد الرياضية شهدت سلاسة تامة، بعد أن وضعت اللجنة المنظمة خطة محكمة، لتسهيل العملية بوضع بوابات توافر فيها أكثر من 10 مداخل لتفتيش الجماهير، واستغرق دخول المشجع الواحد أقل من 40 ثانية.

وكان معظم جماهير فريق ريفير بليت الأرجنتيني، وكاشيما إنترلز الياباني، قد بقيت في مدرجات الملعب عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث، التي انتهت بفوز الفريق الأرجنتيني، من أجل الاستمتاع بالمباراة النهائية، خصوصاً أن العين تأهل للنهائي على حساب ريفير بليت، فيما حجز الريال مقعده بالفوز على كاشيما.

يذكر أن أعداداً كبيرة من الجماهير فشلت في دخول الاستاد من أجل حضور المباراة، بسبب عدم توافر التذاكر التي نفدت قبل يومين من اللقاء.

وارتدى عدد من الجماهير قمصان نجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق ولاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي، البرتغالي كرستيانو رونالدو.